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09:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области дополнительно отремонтируют две трассы на 150 миллионов

Облправительству удалось сэкономить на торгах.

В Омской области планируют дополнительно отремонтировать два участка дорог. Деньги на это появились благодаря экономии на торгах в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Предполагается привести в порядок автодороги Омск — Красноярка (с 33 по 42 км) в Омском районе и Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (с 49 по 54 км) в Таврическом районе. Стоимость работ оценили на общую сумму в 150 миллионов рублей.

Победитель станет известен 17 июля.

Напомним, что всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Омской области в 2017 году предполагается потратить 2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на ремонт 42 автомобильных дорог в Омске, а также на их благоустройство.

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