Астана может стать новым мировым туристическим центром — The Independent

Астана расположена не так далеко от Европы, имеет футуристический вид и богатую историю. Она может стать одним из самых популярных мест для путешествий в мире, пишет издание.

Несмотря на то, что многие европейцы никогда не слышали о казахстанской столице, она уже становится популярной среди путешественников, считает автор публикации Хлоя Фаранд.

Автор называет Астану центральноазиатским Сингапуром и подробно рассказывает о достопримечательностях столицы Казахстана.

«Для правительства Казахстана ЭКСПО — это возможность разместить Астану на карте мира и продолжать привлекать туристов со всего мира. Но в Астане, которая находятся в семи часах от лондонского аэропорта “Хитроу”, есть много других вещей, которые стоит увидеть», — пишет автор.

Астана во многом привлекает туристов своей архитектурой, в которой сочетается старое и новое. В обзоре путешествий, написанном для The Independent в 2010 году, Астана описывается как город, «вырастающий из ниоткуда».

«Вы летите часами над пустотой, и вдруг, внезапно, без каких-либо намеков на фермы или пригород, появляется он: президентский дворец, голубоглазый вариант Белого дома Америки, а за ним — Пирамида мира (которую некоторые блогеры сравнивают с устройством для общения с инопланетянами), и Байтерек — смотровая площадка высотой 318 футов», — говорится в нём.

Как пишет британское СМИ, Астана является открытой дверью для знакомства с Казахстаном — самой большой в мире страны, не имеющей выхода к морю. Казахстан, расположенный между Европой и Азией, имеет сложную и богатую историю, уникальную и аутентичную культуру и ландшафты, где встречаются восток и запад, отмечает автор статьи.