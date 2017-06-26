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09:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцам подняли плату за содержание жилья

И текущий ремонт.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге увеличили ставки за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Квитанции с новыми расчетами за июль горожане получат в августе, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации.

Жителям газифицированных домов оборудованных лифтами и мусоропроводами придется платить за квадратный метр на 1,4 рубля больше (по 27,32 рубля вместо 25,92). Что касается негазифицированных многоквратирников, то ставка выросла на 1,37 рубля (с 25,45 до 26,82).

Собственникам жилья с лифтами и без мусоропроводов подняли тариф с 25,15 до 26,51 рубля (для газифицированных строений) и с 24,68 до 26,01 (для негазифицированных).

Для владельцев квартир в домах без лифтов оборудованных мусоропроводами стоимость увеличилась с 20,55 до 21,66 (в негазифицированных) и с 20,08 до 21,16 (в газифицированных).

Екатеринбуржцам, проживающим в негазифицированных домах, не оснащенных ни подъемниками, ни мусоропроводами, придется платить на 1,04 рубля больше (20,35 рублей вместо прежних 19,31). Что касается газифицированных зданий, то плата вырастет на 1,07 рубля (с 19,78 до 20,85).

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