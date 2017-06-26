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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске жители всех ветхоаварийных домов до 1 сентября получат ключи от новых квартир

В Челябинске жители всех ветхоаварийных домов до 1 сентября получат ключи от новых квартир. Глава города Евгений Тефтелев потребовал от глав адресной работы с каждой семьей.

Источник: Uralpress.ru

Глава города Евгений Тефтелев потребовал от глав адресной работы с каждой семьей.

Об этом градоначальник заявил сегодня, 26 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Переселить людей нужно до 1 сентября. По словам Евгения Тефтелева, из графика федеральной программы город серьезно выбился. Два года по улучшению жилищных условий категории людей, живущих в непригодных для проживания квартирах, практически не велось. Так, в 2016 году для переселения из ветхоаварийного жилья в городе был построен только один дом.

«Я попросил глав работать с каждой отдельной семьей. 150 семей нужно переселить. Еженедельно прошу меня информировать, чтоб программу не совали. Предупреждаю — провести все нужно четко и слажено. Семьи нужно переселить, а дома снести. Они представляют опасность», — отметил Евгений Тефтелев.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», в Челябинске 19 аварийных домов. Общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. По шести домам завершено переселение, по пяти — идет по графику. Еще по восьми — есть отставание.

Отмечу, что на областную адресную программу «Переселение из аварийного жилого фонда в Челябинской области» в 2013—2017 годах направлено больше 6 миллиардов рублей. Из них средства фонда содействия реформирования ЖКХ — порядка 2,5 миллиардов.

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