В Прикамье ввод жилья сократился в четверть
Как сообщает Пермьстат, в Пермском крае в период с января по май 2017 года в эксплуатацию сдано 3254 квартиры общей площадью 211,8 тыс. кв. м, что составляет 74,3% от аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает Пермьстат, в Пермском крае в период с января по май 2017 года в эксплуатацию сдано 3254 квартиры общей площадью 211,8 тыс. кв. м, что составляет 74,3% от аналогичного периода прошлого года.
В то же время индивидуальными застройщиками построены жилые дома общей площадью 99,9 тыс. кв. м (на 17,9% больше, чем годом ранее).
Cредняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов квартирного типа составила в 38515 руб.