Без денег и жилья: 160 жителей столицы четвёртый год не могут получить свои квартиры

Эта женщина заключила контракт с фирмой, которая обязалась за три года построить дом на улице Михаила Садовяну. Однако работы затянулись, девелопер уже несколько раз переносил срок сдачи дома в эксплуатацию.

«Два месяца стелили тротуарную плитку, и ту не закончили. На стройке появляются два-три строителя, не больше. Мы вложили собственные деньги, а теперь вынуждены за ними бегать».

Всего в строительство этого дома вложили средства 160 человек.

«Два года вообще ничего не делали, теперь спохватились».

«Окон и подоконников нет. Должны быть четыре детские площадки, но построили только две. Должны быть подземные парковки, нет ни одной».

Срок завершения строительства, указанный в контрактах, истек четыре года назад. Между тем здание закончено на 80%, а качеством выполненных работ люди недовольны.

«Посмотрите сюда, все разбито. Посмотрите на лестницы — неопрятно, некрасиво. Так не строят в нашей стране».



Администратор строительной фирмы пришел было поговорить с возмущенными вкладчиками, но когда увидел журналистов, поспешил уйти.

«Если инвесторы, то есть жильцы, считают, что их обманывают, они вправе написать жалобу в НЦБК, который рассматривает такого рода заявления», — сказала юрист Арина Цуркану.

Вкладчики намерены обратится в суд, если фирма не сдаст дом в эксплуатацию до 1 июля.