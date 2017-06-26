В Волгограде появится карта свалок

Также общественники обсудили проект ежегодного доклада Общественной палаты Волгоградской области «О состоянии гражданского общества в Волгоградской области в 2016 году».

В ежегодный доклад вошли результаты работы всех 9 профильных комиссий Общественной палаты Волгоградской области. Доклад по традиции отправится губернатору Волгоградской области и секретарю Общественной палаты РФ. А уже следующий доклад, за 2017 год, общественники будут публично презентовать депутатам Волгоградской областной Думы.

В текущем докладе за 2016 год затронуты в том числе темы социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО. И надо отметить, что в перспективе необходимо обратить особое внимание на деятельность СОНКО, которые сегодня выступают поставщиками социальных услуг. Это очень важное направление. Потому что в перспективе поставщиками социальных услуг практически окажется гражданское общество.

Обсудили общественники и проведенный мониторинг экологической безопасности районов города Волгограда. Сегодня, к сожалению, проблема мусора и несанкционированных свалок в городе Волгограде присутствует во всех районах. По результатам мониторинга, который провела Общественная палата Волгоградской области совместно с Волгоградским региональным отделением общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», все такие несанкционированные скопления мусора нанесены на карту города героя. А также составлена статистика по количеству свалок в каждом районе Волгограда.

Общественники отметили, что основные стихийные места скопления мусора, а это и твердые коммунальные, строительные и иные отходы, находятся вблизи частного сектора. Это объясняется тем, что в многоквартирных домах есть собственные мусоропроводы или мусорные баки во дворах. Частный же сектор не в полной мере обеспечен специально оборудованными территориями, на которые люди могли бы выносить мусор.

Присутствующие пришли к выводу, что бороться с проблемой свалок эпизодически не имеет никакого смысла, потому как, к сожалению, надо признать, что система управления у нас не работает и не способна справиться с озвученной проблемой. Стало быть, системе нужно усовершенствование.

По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы с приглашением в нее Роспотребнадзора для мониторинга экологической безопасности не только в районах Волгограда, но и в районах области.