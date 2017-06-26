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09:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области завершилась посевная кампания

Однако, собирать урожай, видимо, будут ещё не скоро — всё из-за прохладной погоды.

Посевная кампания в регионе подошла к концу. В этом году на территории области посеяли почти 2 миллиона гектаров яровых, около 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Большая часть из них — подсолнечник, около 500 тысяч гектаров.

Почти в 5 раз меньше засеяно сои и сахарной свёклы. Причём, практически все эти показатели выше тех, что планировались.

Однако, собирать урожай, видимо, будут ещё не скоро — всё из-за прохладной погоды весной и летом.

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