В Воронежской области завершилась посевная кампания

Посевная кампания в регионе подошла к концу. В этом году на территории области посеяли почти 2 миллиона гектаров яровых, около 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Большая часть из них — подсолнечник, около 500 тысяч гектаров.

Почти в 5 раз меньше засеяно сои и сахарной свёклы. Причём, практически все эти показатели выше тех, что планировались.