Курс иностранных валют в Молдове вырос

Национальный банк Молдовы установил курс на понедельник, 27 июня. Доллар сегодня подорожает еще на 1 бан. Его курс составит 18 леев 30 банов.

Евро станет дороже на 2 бана. 20 леев 44 бана — таков его курс на понедельник.

Румынский лей подорожает также на 2 бана — до 4 леев 47 банов. На тысячные банов вырастет и украинская гривна с российским рублем — до 0,7032 и 0,3070 банов соответственно.