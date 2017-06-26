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09:58 (мск), источник: Actualitati.md

Курс иностранных валют в Молдове вырос

Основные валюты покажут небольшой, но уверенный рост в первый день недели, отмечает bloknot-moldova.md.

Источник: Actualitati.md

Национальный банк Молдовы установил курс на понедельник, 27 июня. Доллар сегодня подорожает еще на 1 бан. Его курс составит 18 леев 30 банов.

Евро станет дороже на 2 бана. 20 леев 44 бана — таков его курс на понедельник.

Румынский лей подорожает также на 2 бана — до 4 леев 47 банов. На тысячные банов вырастет и украинская гривна с российским рублем — до 0,7032 и 0,3070 банов соответственно.

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