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11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские дорожники судятся с установщиком видеофиксаторов

КрУДор требует от подрядчика более 1,7 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) обратилось в суд с требованием оштрафовать компанию «Вегас», которая занимается установкой видеофиксаторов. Информация опубликована на сайте краевого Арбитражного суда.

В своем иске КрУДор требует взыскать с ООО «Вегас» более 1,7 млн рублей «за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Также дорожники намерены получить от бизнесменов более 30 тысяч рублей, потраченных на оформление государственной пошлины.

В распоряжении Sibnovosti.ru оказалась досудебная претензия КрУДора к «Вегасу». Согласно документу, подрядчик должен был предупредить заказчика о невозможности работы камер видеонаблюдения в аномальные морозы, сообщив об этом в установленном порядке. Однако компания предоставила лишь часть документов. Также в период с 12 по 29 января этого года (с небольшими исключениями из-за морозов) «Вегас» выставил на посты недостаточное количество камер.

Дорожники потребовали от компании выплатить штраф в размере 0,5% от стоимости контракта. Однако, судя по всему, подрядчик не стал выполнять указания.

Согласно размещенным данным, арбитражный суд уже принял иск в свое производство. Первое заседание пройдет 27 июня и начнется в 9:00.

Напомним, на прошлой неделе Sibnovosti.ru сообщали, что 47 камер видеофиксации будут списаны из-за неисправности. Ситуацией заинтересовался депутат Законодательного собрания Александр Глисков. Парламентарий обратился к премьер-министру Виктору Томенко с просьбой объяснить причины массовой поломки (депутатский запрос имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).

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