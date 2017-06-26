В Пермском крае завершен сев яровых

Сельхозпредприятия региона засеяли яровыми культурами 315,1 тыс. га. Зерновые посеяны на площади 232,2 тыс. га, картофель посажен на 3,8 тыс. га, овощи — 1,1 тыс. га. И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков отметил, что всходы зерновых культур в очень хорошем состоянии и, хотя пока сумма положительных температур недостаточна, в министерстве надеются на хорошую погоду в июле и августе.



Подводя итог посевной кампании 2017 года, Александр Козюков отметил, что первыми завершили полевые работы сельхозтоваропроизводители Еловского и Октябрьского районов. Большинство районов региона перевыполнило планы ярового сева. Аграрии Осинского, Верещагинского, Еловского и Юсьвинского районов перевыполнили план более чем на 10%.



Лидерами по объемам посевных работ стали ООО «Телец-Агро», ООО Агрофирма «Труд» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз им. Чапаева» из Кунгурского района, ООО «Колхоз им. Ленина» (Сивинский район), ООО «Русь» (Пермский район), ООО АП «Заря Путино» (Верещагинский район), ООО Агрофирма «Победа» (Карагайский район).



Также Александр Козюков отметил, что по поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, сейчас реализуются инвестиционные проекты в области молочного животноводства, результатом которых станет увеличение поголовья крупного рогатого скота, что приведет к повышению производства и переработки молока в крае. И как следствие, повысит уровень самообеспеченности Пермского края молочными продуктами.





