53 здания казанских поликлиник будут капитально отремонтированы в 2017 году

По словам чиновника, количество жалоб, поступивших в систему «Народный контроль» в разделе «Поликлиники и больницы» в 2016 году, значительно увеличилось. Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о модернизации объектов оказания первичной медицинской помощи в республике.

«В 2017 году в 53 зданиях городского здравоохранения запланирован капитальный ремонт. Будут отремонтированы такие крупные поликлиники, как городская поликлиника № 10, которая обслуживает 91 тыс. населения Ново-Савиновского района, городская поликлиника № 20, к которой прикреплено 79 тыс. населения Советского района, и 18-я городская поликлиника, обслуживающая 70 тыс. населения Приволжского района», — отметил И. Халфиев.

На капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Казани планируется выделить 1 млрд 348,5 млн рублей, в эту сумму также включена покупка мебели для медицинских организаций. Из 53 объектов городского здравоохранения, подлежащих ремонту, 14 расположены в Московском и Кировском районах, 11 — в Ново-Савиновском и Авиастроительном, 13 — в Советском, 15 в Вахитовском и Приволжском районах.

«В план капремонта этого года включены все детские поликлиники города: пять — в Московском и Кировском районах, семь — в Ново-Савиновском и Авиастроительном, шесть — в Советском и пять в Вахитовском и Приволжском районах. Во взрослой сети: восемь объектов в Московском и Кировском районах, пять — в Ново-Савиновском и Авиастроительном, восемь — в Советском и девять — в Вахитовском и Приволжском районах», — доложил глава Управления здравоохранения Казани.

В данный момент завершаются проектные работы по капитальному ремонту данных объектов.