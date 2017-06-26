Съездить в Турцию и Эмираты дешевле, чем на Алаколь — Мухамедиулы

«Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и другие зоны отдыха. Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены. Но когда будет альтернатива, больше предложений, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы он (внутренний туризм — прим. автора) имел широкий размах», — сказал Мухамедиулы, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, пока Казахстан имеет ограниченный туристический ресурс, владельцы курортных зон будут держать высокую стоимость.

«Я уверен, когда будут широкомасштабные движения, то и стоимость будет достаточно приемлемая. И поэтому мы сейчас интенсивно работаем. Что такое концепция (развития туристской отрасли РК до 2020 года — прим. автора)? Это не просто программа, которую приняли и закрыли, она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все. И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. Мы спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована», — заметил министр.