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10:37 (мск), источник: Ведомости

Порошенко заявил, что с помощью «Северного потока — 2» Россия мстит Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что строительством «Северного потока — 2» Россия намерена отомстить Киеву, пишет Корреспондент.net.

Источник: Reuters

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью «Северного потока — 2» Россия в первую очередь хочет лишить Украину $2 млрд, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

Порошенко подчеркнул «серьезность угрозы».

По мнению президента Украины, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».

Ранее председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что США необходимо ввести санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток — 2».

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Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 г.

Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Стоимость проекта «Северный поток — 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Сейчас инвестиции зарубежных партнеров «Газпрома» в проект превышают 1 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Александра Медведева.

Комментарии
20
алекс ефимова
Ну его не поймешь,то прощается,помытый
То кричит,что денег лишили....
Это хроника алкоголика-сегодня не помнит ,что говорил вчера.....
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Павел Сычев
Хахахах))) ПОШЛИ НА....... Задергались хохлики)))))) как я рад)) воровать будет нечего, сколько Россия глаза закрывала и всяк знает что воровали безбожно наш газ, но всегда говорили да ладно, братья ж кто не без греха, а теперь Пошли на....
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Виктория Виктория
Петя, лучше бы конфетки делал, у тебя это лучше
получается.
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