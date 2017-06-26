Порошенко заявил, что с помощью «Северного потока — 2» Россия мстит Украине

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью «Северного потока — 2» Россия в первую очередь хочет лишить Украину $2 млрд, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

По мнению президента Украины, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».

По мнению президента Украины, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».

Ранее председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что США необходимо ввести санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток — 2».

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 г.

Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Стоимость проекта «Северный поток — 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Сейчас инвестиции зарубежных партнеров «Газпрома» в проект превышают 1 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Александра Медведева.