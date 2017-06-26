Порошенко заявил, что с помощью «Северного потока — 2» Россия мстит Украине

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью «Северного потока — 2» Россия в первую очередь хочет лишить Украину $2 млрд, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.
Порошенко подчеркнул «серьезность угрозы».
По мнению президента Украины, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».
Ранее председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что США необходимо ввести санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток — 2».
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 г.
Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.
Стоимость проекта «Северный поток — 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.
Сейчас инвестиции зарубежных партнеров «Газпрома» в проект превышают 1 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Александра Медведева.
То кричит,что денег лишили....
Это хроника алкоголика-сегодня не помнит ,что говорил вчера.....
получается.