Новые производства откроются в свободном порту Владивосток

Инвесторы запустят производства опалубочных систем в Приморском крае. Соответствующие соглашения подписала Корпорация развития Дальнего Востока с резидентами на прошедшей неделе. Общий объем капиталовложений составит 83 млн рублей, будет создано около 40 рабочих мест.

Еще одна компания запустит производство мелкощитовой опалубки в городе Артем. В планах предприятия — построить географию продаж не только в Приморском и Хабаровском краях, но и выйти на экспорт в Китай и Южную Корею, сообщает Минвостокразвития.

Михаил Грач.