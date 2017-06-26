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10:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые производства откроются в свободном порту Владивосток

Два новых инвестиционных проекта будут реализованы в Свободном порту Владивосток, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

Инвесторы запустят производства опалубочных систем в Приморском крае. Соответствующие соглашения подписала Корпорация развития Дальнего Востока с резидентами на прошедшей неделе. Общий объем капиталовложений составит 83 млн рублей, будет создано около 40 рабочих мест.

Еще одна компания запустит производство мелкощитовой опалубки в городе Артем. В планах предприятия — построить географию продаж не только в Приморском и Хабаровском краях, но и выйти на экспорт в Китай и Южную Корею, сообщает Минвостокразвития.

Михаил Грач.

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