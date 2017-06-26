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11:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Капуста в Челябинске подорожала в 2 раза из-за неурожая и проблем с ввозом

Специалисты Россельхознадзора отправляют обратно груз без необходимых фитосанитарных документов.

Цены на белокочанную капусту в челябинских магазинах заметно поднялись из-за неурожая и проблем с поставками из соседних государств, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Резкое подорожание овоща горожане заметили на днях: если раньше за килограмм капусты нужно было заплатить 30−40 рублей, то сейчас в разных торговых сетях цены колеблются от 60 до 75 рублей за килограмм.

«Капусты мало, потому что неурожай. На юге были заморозки, когда капуста была высажена. Наши специалисты на контрольных пунктах проверяют наличие фитосанитарных документов на подкарантинный груз, коим и является капуста. Если документов нет, то машину разворачивают обратно», — рассказал заместитель начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений регионального управления Россельхознадзора Владимир Потапов.

Так, с 10 июня инспекторы не позволили пересечь границу Челябинской области нескольким партиям капусты из Казахстана общим весом 38 тонн, овощи без надлежащих документов везли не только на Южный Урал, но и в Москву, Тюмень и Сургут.

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