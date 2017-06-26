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10:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске обкатывают 30-метровый трамвай на 400 мест

Новый отечественный трамвай проходит обкатку в Минске, рассказали в программе Столичные подробности на СТВ.

Длина салона — более 30 метров, трамвай может перевозить до 400 человек. У него 2 кабины управления, это дает возможность использовать технику на линиях без разворотных колец.

Аналогов новому трамваю не производят во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, оснащен системой кондиционирования. Через некоторое время 23 современные машины поставят в Санкт-Петербург.

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