В Минске обкатывают 30-метровый трамвай на 400 мест

Длина салона — более 30 метров, трамвай может перевозить до 400 человек. У него 2 кабины управления, это дает возможность использовать технику на линиях без разворотных колец.

Аналогов новому трамваю не производят во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, оснащен системой кондиционирования. Через некоторое время 23 современные машины поставят в Санкт-Петербург.