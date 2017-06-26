Анатолий Чубайс откроет в Казани новое производство
Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс откроют 26 июня в Казани новое производство на территории технополиса «Химград».
Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс откроют 26 июня в Казани новое производство на территории технополиса «Химград».
Это завод по производству нанокомпозитных растворов. Как сообщает
Нанокомпозитные растворы могут применяться в нефтяной и газовой отрасли, производстве труб, кораблестроении, строительстве мостов и гидроэнергетике.
Также в этот день в химграде пройдет совещание по вопросам взаимодействия Татарстана и «Роснано».