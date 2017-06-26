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10:43 (мск), источник: АиФ Казань

Анатолий Чубайс откроет в Казани новое производство

Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс откроют 26 июня в Казани новое производство на территории технополиса «Химград».

Это завод по производству нанокомпозитных растворов. Как сообщает пресс-служба правительства РТ, мощность завода на первом этапе 2017−2018 годы составит 30 тыс. литров нанорастворов в год, а на втором этапе (2018−2019 гг.) — до 300 тысяч литров. Возможно, филиал центра откроется в Челнах для обеспечения потребностей «КАМАЗа» в антикоррозийных покрытиях.

Нанокомпозитные растворы могут применяться в нефтяной и газовой отрасли, производстве труб, кораблестроении, строительстве мостов и гидроэнергетике.

Также в этот день в химграде пройдет совещание по вопросам взаимодействия Татарстана и «Роснано».

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