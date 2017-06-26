Могут ли казахстанцы использовать криптовалюту для покупки товаров

Таким мнением с Tengrinews.kz поделился юрист Виталий Казанцев, комментируя законность использования криптовалюты в расчетах в РК.

Он отметил, что понятие криптовалюты в законодательстве Казахстана отсутствует, и она не определена в качестве законного платежного средства. Поэтому, по словам юриста, криптовалюта может быть с определенной долей вероятности, в зависимости от условий ее функционирования, определена не как средство платежа, а как некое имущество (результат услуги по обработке информации, сама информации, имущественное требования и т. п. ).

«То есть в определенных случаях может быть признана товаром, так как прямо пока не запрещена и не исключена из оборота. А с имуществом, точнее с товаром, наряду с возможностью его купли-продажи возможен также и обмен — то есть некая, так называемая, “бартерная сделка”, когда по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороны один товар в обмен на другой. При этом к такому договору мены применяются, соответственно, правила о договоре купли-продажи, а каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен», — сказал Казанцев.

Он подчеркнул, что законным платежным средством в Республике Казахстан, за некоторыми исключениями, является казахстанский тенге.

«В отдельных случаях есть возможность осуществления платежей в иностранной валюте -под которой законодательство понимает денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство, или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов, а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах. То есть, “криптовалюта”, чтобы быть законным платежным средством должна быть либо прямо определена в законодательстве РК в качестве этого, либо отвечать требованиям законодательства к валюте — то есть быть законной денежной единицей другого государства или стандартом стоимости, как определяет закон», — комментирует юрист.

Он напомнил, что за нарушение валютных операции между казахстанцами в ряде случаев предусмотрены штрафы, указанные в статье 252 КоАП РК «Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан». Также он напомнил, что Нацбанк РК в свое время прямо запретил финансовым организациям проводить расчеты в одной из криптовалют.