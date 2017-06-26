К перевозке челябинцев привлекут «частников»
Частные перевозчики выйдут на маршруты, которые выиграло МУП «Челябинское автотранспортное предприятие».
Частные перевозчики выйдут на маршруты, которые выиграло МУП «Челябинское автотранспортное предприятие».
Об этом заявил сегодня, 26 июня, глава Челябинска Евгений Тефтелев на традиционном аппаратном совещании. Он отметил, что после того, как появилась информация о сокращении 10 городских маршрутов, они их не только восстановили, но и добавили 20 новых. По его словам, на линии сейчас работает порядка 100 автобусов. Еще 30 машин находиться на ремонте.
«Ведется активная работу по заключению договоров с частными перевозчиками, которые будут выполнять рейсы на маршрутах, которые отыграны МУП «ЧАТ», — отметил Евгений Тефтелев.
Кроме того, Евгений Тефтелев пообещал разобраться с работой автобусного маршрута № 17. Он следует по маршруту «ул. Барбюса — пос. Фадеевка». Уже седьмой день на линии работает по одному автобусу с интервалом движения в 90 минут.
«Замечание здесь прозвучало, я поручение дам разберутся. Более того, я вам так хочу сказать, мы последнее время чётко реагируем и стараемся рассматривать те жалобы, которые к нам поступают», — сообщил Евгений Тефтелев.