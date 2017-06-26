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11:23 (мск), источник: Uralpress.ru

К перевозке челябинцев привлекут «частников»

Частные перевозчики выйдут на маршруты, которые выиграло МУП «Челябинское автотранспортное предприятие».

Источник: Uralpress.ru

Об этом заявил сегодня, 26 июня, глава Челябинска Евгений Тефтелев на традиционном аппаратном совещании. Он отметил, что после того, как появилась информация о сокращении 10 городских маршрутов, они их не только восстановили, но и добавили 20 новых. По его словам, на линии сейчас работает порядка 100 автобусов. Еще 30 машин находиться на ремонте.

«Ведется активная работу по заключению договоров с частными перевозчиками, которые будут выполнять рейсы на маршрутах, которые отыграны МУП «ЧАТ», — отметил Евгений Тефтелев.

Кроме того, Евгений Тефтелев пообещал разобраться с работой автобусного маршрута № 17. Он следует по маршруту «ул. Барбюса — пос. Фадеевка». Уже седьмой день на линии работает по одному автобусу с интервалом движения в 90 минут.

«Замечание здесь прозвучало, я поручение дам разберутся. Более того, я вам так хочу сказать, мы последнее время чётко реагируем и стараемся рассматривать те жалобы, которые к нам поступают», — сообщил Евгений Тефтелев.

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