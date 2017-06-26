В начале июля изменится расписание движения беспересадочного вагона Калининград — Гомель

В связи с проведением ремонтных работ на участке Белорусской железной дороги 3 и 4 июля поездки будут отменены.

«В остальные дни в период с 1 по 8 июля вагон будет курсировать согласно расписанию. Из Гомеля он отправляется по нечётным числам, из Калининграда — по чётным в составе поезда № 360 Калининград — Адлер», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Беспересадочный вагон Гомель — Калининград будет курсировать в течение всего летнего периода, до 19 сентября. Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.