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11:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В начале июля изменится расписание движения беспересадочного вагона Калининград — Гомель

В начале июля изменится расписание движения беспересадочного вагона Калининград — Гомель, который курсирует в составе поезда в Адлер.

Источник: Калининград.Ru

В связи с проведением ремонтных работ на участке Белорусской железной дороги 3 и 4 июля поездки будут отменены.

«В остальные дни в период с 1 по 8 июля вагон будет курсировать согласно расписанию. Из Гомеля он отправляется по нечётным числам, из Калининграда — по чётным в составе поезда № 360 Калининград — Адлер», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Беспересадочный вагон Гомель — Калининград будет курсировать в течение всего летнего периода, до 19 сентября. Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.

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