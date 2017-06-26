Матюшевский рассказал, за счет чего можно обеспечить в Беларуси зарплату в Br1 тыс
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель
Василий Матюшевский напомнил, что президентом поставлена задача по обеспечению к концу 2017 года уровня среднемесячной зарплаты в целом по республике не менее Br1 тыс.
«Обеспечить такой уровень среднемесячной заработной платы возможно в реальном секторе — за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда», — сказал он.
В бюджетном секторе, по словам первого
«В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За
«Результаты последних месяцев показывают, что сегодня мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики. Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением — 100,9% (при задании 100,2%)», — заявил первый
«Золотовалютные резервы с начала года выросли более чем на $300 млн. При этом валютные долги государством погашаются своевременно в требуемом объеме», — подчеркнул первый
«Стабилизирована ситуация в машиностроении: производство машин выросло на 19,3%, электрооборудования — на 9,1%. Произведенная продукция успешно реализуется, о чем свидетельствует самый низкий за последние 5 лет уровень складских запасов», — подчеркнул Василий Матюшевский.
«С целью смещения товарной структуры экспорта в сторону сложнотехнической продукции проведена модернизация национальной системы поддержки и развития экспорта», — сообщил Василий Матюшевский.
«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — заявил Василий Матюшевский.
Матюшевский призвал парламентариев активно участвовать в подготовке законопроекта о промышленной политикеКак отметил первый
По словам Василия Матюшевского, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения. Первый блок — правовое поле и его совершенствование.
«Разработка отдельных законодательных актов уже ведется в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом», — сказал первый
«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — заявил Василий Матюшевский.
«Проводится целенаправленная работа по восстановлению производства в сельхозорганизациях, находящихся в санации (23% от общей численности), получивших пакет мер поддержки и способных показать положительные результаты текущей деятельности в условиях снятой нагрузки», — отметил первый
«На текущий год в первую очередь перед регионами поставлена напряженная задача — трудоустроить не менее 70 тыс. человек на вновь созданные рабочие места. В первом квартале 2017 года трудоустроено 15,7 тыс. человек, или 104,9% к установленному заданию на квартал», — заметил первый
«В повестке примерно девять вопросов, но три ключевых наиболее чувствительны для нас. Первое — это вопросы промышленной кооперации, второе — вопросы поставок, а также взаимодействия в рамках агропромышленного комплекса. И третий вопрос — это свобода передвижения и транзита товаров», — заявил Василий Матюшевский.
«Работа по уходу от перекрестного субсидирования в последние
По словам Василия Матюшевского, этот вопрос очень подробно обсуждался в правительстве с приглашением экспертов.