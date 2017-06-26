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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Матюшевский рассказал, за счет чего можно обеспечить в Беларуси зарплату в Br1 тыс

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента рассказал, за счет чего можно обеспечить в Беларуси зарплату в Br1 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Василий Матюшевский напомнил, что президентом поставлена задача по обеспечению к концу 2017 года уровня среднемесячной зарплаты в целом по республике не менее Br1 тыс.

«Обеспечить такой уровень среднемесячной заработной платы возможно в реальном секторе — за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда», — сказал он.

В бюджетном секторе, по словам первого вице-премьера, достичь такого уровня зарплаты можно за счет экономии по смете расходов, проведения оптимизации структуры и численности государственных органов и бюджетных организаций, наращивания доходов от внебюджетной деятельности.

«В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь-апрель 2017 года она выросла на 8,9% по сравнению с прошлым годом и составила в апреле Br776,7», — уточнил Василий Матюшевский.

«Результаты последних месяцев показывают, что сегодня мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики. Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением — 100,9% (при задании 100,2%)», — заявил первый вице-премьер.

«Золотовалютные резервы с начала года выросли более чем на $300 млн. При этом валютные долги государством погашаются своевременно в требуемом объеме», — подчеркнул первый вице-премьер.

«Стабилизирована ситуация в машиностроении: производство машин выросло на 19,3%, электрооборудования — на 9,1%. Произведенная продукция успешно реализуется, о чем свидетельствует самый низкий за последние 5 лет уровень складских запасов», — подчеркнул Василий Матюшевский.

«С целью смещения товарной структуры экспорта в сторону сложнотехнической продукции проведена модернизация национальной системы поддержки и развития экспорта», — сообщил Василий Матюшевский.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — заявил Василий Матюшевский.

Матюшевский призвал парламентариев активно участвовать в подготовке законопроекта о промышленной политикеКак отметил первый вице-премьер, необходимо менять подходы к управлению государственной собственностью.

По словам Василия Матюшевского, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения. Первый блок — правовое поле и его совершенствование.

«Разработка отдельных законодательных актов уже ведется в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом», — сказал первый вице-премьер.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — заявил Василий Матюшевский.

«Проводится целенаправленная работа по восстановлению производства в сельхозорганизациях, находящихся в санации (23% от общей численности), получивших пакет мер поддержки и способных показать положительные результаты текущей деятельности в условиях снятой нагрузки», — отметил первый вице-премьер.

«На текущий год в первую очередь перед регионами поставлена напряженная задача — трудоустроить не менее 70 тыс. человек на вновь созданные рабочие места. В первом квартале 2017 года трудоустроено 15,7 тыс. человек, или 104,9% к установленному заданию на квартал», — заметил первый вице-премьер.

«В повестке примерно девять вопросов, но три ключевых наиболее чувствительны для нас. Первое — это вопросы промышленной кооперации, второе — вопросы поставок, а также взаимодействия в рамках агропромышленного комплекса. И третий вопрос — это свобода передвижения и транзита товаров», — заявил Василий Матюшевский.

«Работа по уходу от перекрестного субсидирования в последние полтора-два года ведется очень активно. И в планах правительства завершить эту работу в рамках этой пятилетки», — сказал Василий Матюшевский.

По словам Василия Матюшевского, этот вопрос очень подробно обсуждался в правительстве с приглашением экспертов.

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