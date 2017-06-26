Мэрия Краснодара оспорит продление аренды с застройщиком Юбилейного

По информации пресс-службы краснодарской мэрии, речь идет о земельном участке по улице Рождественской Набережной площадью около 6,8 га, который в 2007 году был передан в аренду под застройку компании ООО «Атман».

«Концепцией развития участка набережной реки Кубани в Юбилейном микрорайоне предусмотрена организация благоустроенной пешеходной зоны с зелеными насаждениями и местами комфортного отдыха горожан. В этом нас поддерживают жители микрорайона, и никаких других вариантов здесь быть не может. Берег реки должен развиваться только в направлении благоустройства. Поэтому данное решение суда мы, безусловно, будем оспаривать в установленном законом порядке и добиваться возвращения участка в муниципальную собственность, чтобы реализовать те проекты по благоустройству, которые мы определили вместе с горожанами», — отметил Первышов.