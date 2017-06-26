Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией. — RNS). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — сказал источник. Производство Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова было развернуто на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2016 году из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России Украиной не было выпущено ни одного Ан-148 и модификации Ан-158 с увеличенной пассажировместимостью. В феврале этого года стало известно, что компания «Антонов» продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования.

Машина достаточно импортозависима и с обратной (украинской. — RNS) стороны. У нее порядка 50% комплектующих — российские. Источник в «Ростехе»

Ранее в феврале газета «Коммерсант» сообщала о планах российского Минобороны на закупку партии Ан-148 на замену старых Ту-154 и Ту-134. По данным источников издания, речь шла о «десятках» машин. Всего, согласно информации из открытых источников, на вооружении военного ведомства находится 10 таких самолетов.

По словам собеседника RNS, частично прекращение выпуска Ан-148 может быть компенсировано развертыванием в России производства региональных самолетов меньшей размерности — Ил-114. «В этом классе (региональных пассажирских самолетов. — RNS) принято решение о практически полной модернизации, цифровизации производства российского Ил-114. Я думаю, в ближайшие два года эта машина начнет летать и станет базой для наших потребителей в классе до 60−65 мест», — сказал источник в «Ростехе». Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан украинским конструкторским бюро имени Антонова. Прямым его российским аналогом является российский реактивный «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100). Самолеты Ан-148 эксплуатируются с 2009 года, всего, на конец 2016 года, было произведено около 50 таких машин. Ранее разработчик самолета А-148 — компания «Антонов» (Киев, Украина) — сообщила, что заместит российские комплектующие в самолете на продукцию украинских и западных компаний. Это не первый совместный российско-украинский авиационный проект, который был остановлен после принятия Киевом курса на разрыв кооперационных связей с российскими промышленными предприятиями. Так, было прекращено взаимодействие с КБ «Антонов» по программе технического сопровождения в эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Эти функции в России были поручены фирме имени Мясищева и компании «Ильюшин».

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