Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148
Россия завершит производство
Россия завершит производство
«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией. — RNS). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — сказал источник.
Производство Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова было развернуто на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2016 году
Машина достаточно импортозависима и с обратной (украинской. — RNS) стороны. У нее порядка 50% комплектующих — российские.
Ранее в феврале газета «Коммерсант» сообщала о планах российского Минобороны на закупку партии Ан-148 на замену старых Ту-154 и Ту-134. По данным источников издания, речь шла о «десятках» машин. Всего, согласно информации из открытых источников, на вооружении военного ведомства находится 10 таких самолетов.
По словам собеседника RNS, частично прекращение выпуска Ан-148 может быть компенсировано развертыванием в России производства региональных самолетов меньшей размерности — Ил-114. «В этом классе (региональных пассажирских самолетов. — RNS) принято решение о практически полной модернизации, цифровизации производства российского Ил-114. Я думаю, в ближайшие два года эта машина начнет летать и станет базой для наших потребителей в классе до 60−65 мест», — сказал источник в «Ростехе».
Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан украинским конструкторским бюро имени Антонова. Прямым его российским аналогом является российский реактивный «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100). Самолеты Ан-148 эксплуатируются с 2009 года, всего, на конец 2016 года, было произведено около 50 таких машин. Ранее разработчик самолета А-148 — компания «Антонов» (Киев, Украина) — сообщила, что заместит российские комплектующие в самолете на продукцию украинских и западных компаний.
Это не первый совместный
Прекращено также взаимодействие по программе
Кроме того, российский авиазавод «Авиакор» (Самара) объявил об отсутствии перспектив производства легких турбовинтовых региональных