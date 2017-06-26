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11:56 (мск), источник: RNS

Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148

Россия завершит производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148 после достройки последних двух машин, сообщил журналистам высокопоставленный источник в госкорпорации «Ростех».

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией. — RNS). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — сказал источник.

Производство Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова было развернуто на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2016 году из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России Украиной не было выпущено ни одного Ан-148 и модификации Ан-158 с увеличенной пассажировместимостью. В феврале этого года стало известно, что компания «Антонов» продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования.

Машина достаточно импортозависима и с обратной (украинской. — RNS) стороны. У нее порядка 50% комплектующих — российские.
Источник в «Ростехе»

Ранее в феврале газета «Коммерсант» сообщала о планах российского Минобороны на закупку партии Ан-148 на замену старых Ту-154 и Ту-134. По данным источников издания, речь шла о «десятках» машин. Всего, согласно информации из открытых источников, на вооружении военного ведомства находится 10 таких самолетов.

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По словам собеседника RNS, частично прекращение выпуска Ан-148 может быть компенсировано развертыванием в России производства региональных самолетов меньшей размерности — Ил-114. «В этом классе (региональных пассажирских самолетов. — RNS) принято решение о практически полной модернизации, цифровизации производства российского Ил-114. Я думаю, в ближайшие два года эта машина начнет летать и станет базой для наших потребителей в классе до 60−65 мест», — сказал источник в «Ростехе».

Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан украинским конструкторским бюро имени Антонова. Прямым его российским аналогом является российский реактивный «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100). Самолеты Ан-148 эксплуатируются с 2009 года, всего, на конец 2016 года, было произведено около 50 таких машин. Ранее разработчик самолета А-148 — компания «Антонов» (Киев, Украина) — сообщила, что заместит российские комплектующие в самолете на продукцию украинских и западных компаний.

Это не первый совместный российско-украинский авиационный проект, который был остановлен после принятия Киевом курса на разрыв кооперационных связей с российскими промышленными предприятиями. Так, было прекращено взаимодействие с КБ «Антонов» по программе технического сопровождения в эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Эти функции в России были поручены фирме имени Мясищева и компании «Ильюшин».

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Прекращено также взаимодействие по программе российско-украинского среднего военно-транспортного самолета Ан-70, аналогом которого является западноевропейский А400М.

Кроме того, российский авиазавод «Авиакор» (Самара) объявил об отсутствии перспектив производства легких турбовинтовых региональных российско-украинских самолетов Ан-140 (аналог российского самолета Ил-114) разработки фирмы «Антонов». Ранее «Авиакор» выпустил более десятка таких машин, в том числе для погранслужбы ФСБ России.

Комментарии
8
Alexander Sokolov
Когда всех этих "запретителей" поставят на место, немалое число украинских КБ и НПО де-юре уйдут к России. По дружному волеизъявлению персонала.
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www.Sochi.OOO Сочи ООО
Это нормально, но что поделать? Если мы общаемся с баранами, то тоже станем баранами, поэтому избегать отношений с украиной НАДО
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Анатолий Веселов
А, если бодаемся с баранами, тем более станем баранами.
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