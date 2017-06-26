Некачественную обувь обнаружили в магазине Zolla в Иркутске
Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Региональное управление Роспотребнадзора выявило некачественную обувь в магазине Zolla в Иркутске. Также выявлен ряд нарушений в торговых точках в Ангарске и Братске. Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Роспотребнадзор провел плановую проверку деятельности компании «Фактор» (сеть магазинов Zolla), осуществляющего розничную продажу одежды, обуви, кожгалантереи.
«В ходе проверки выявлено отсутствие
Для устранения выявленных нарушений выданы соответствующие предписания.