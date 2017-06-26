Некачественную обувь обнаружили в магазине Zolla в Иркутске

Региональное управление Роспотребнадзора выявило некачественную обувь в магазине Zolla в Иркутске. Также выявлен ряд нарушений в торговых точках в Ангарске и Братске. Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор провел плановую проверку деятельности компании «Фактор» (сеть магазинов Zolla), осуществляющего розничную продажу одежды, обуви, кожгалантереи.

«В ходе проверки выявлено отсутствие товарно-сопроводительных документов, подтверждающих требования безопасности на реализуемый товар в трех городах. В Иркутске обувь оказалась с дефектами и с отсутствием информации о стране-изготовителе, виде материала. Также в областном центре у работников магазина отсутствовали данные о прохождении флюорографии», — отметили в пресс-службе.

Для устранения выявленных нарушений выданы соответствующие предписания.