Светящуюся в ночи разметку нанесли на трассы Волгоградской области
Дорожники ФКУ Упрдор «Азов» обновили на трассах Волгоградской области дорожную разметку.
Дорожники ФКУ Упрдор «Азов» обновили на трассах Волгоградской области дорожную разметку.
Подведомственное Росавтодору учреждение продолжает работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на федеральных трассах.
Так, в частности, сообщает ВДТВ, в Волгоградской области завершились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодорогах общего пользования. Помимо обычной краски дорожники применили и более устойчивые материалы. На участках трасс с наиболее интенсивным движением использовался термопластик.
«Работы выполнялись двумя способами: вручную и с использованием современной техники. На поверхность разметки наносили специальные микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают световозвращающий эффект в темное время суток и, как следствие, хорошую видимость разметки на большом расстоянии», — рассказал начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов.
Кроме того, по словам Ефимова, в скором времени на трассах региона появятся так называемые «кошачьи глаза»: для улучшения видимости ночью и в плохую погоду на сплошных линиях разметки, запрещающих обгон, до конца июля дорожники установят 12,5 тысяч катафотов КД-3.
Добавим, что всего в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия дорожники обновили 365 тысяч квадратных метров разметки.