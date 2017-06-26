Светящуюся в ночи разметку нанесли на трассы Волгоградской области

Подведомственное Росавтодору учреждение продолжает работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на федеральных трассах.

Так, в частности, сообщает ВДТВ, в Волгоградской области завершились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодорогах общего пользования. Помимо обычной краски дорожники применили и более устойчивые материалы. На участках трасс с наиболее интенсивным движением использовался термопластик.

«Работы выполнялись двумя способами: вручную и с использованием современной техники. На поверхность разметки наносили специальные микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают световозвращающий эффект в темное время суток и, как следствие, хорошую видимость разметки на большом расстоянии», — рассказал начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов.

Кроме того, по словам Ефимова, в скором времени на трассах региона появятся так называемые «кошачьи глаза»: для улучшения видимости ночью и в плохую погоду на сплошных линиях разметки, запрещающих обгон, до конца июля дорожники установят 12,5 тысяч катафотов КД-3.

Добавим, что всего в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия дорожники обновили 365 тысяч квадратных метров разметки.