Завод: повреждения попавшего в ДТП в Минске танка незначительны

Необычное ДТП с участием танка Т-72 произошло в субботу на проспекте Независимости в Минске: боевая техника въехала в фонарный столб и буквально «снесла» дерево. В результате инцидента никто не пострадал, однако событие стало самым обсуждаемым в социальных сетях за выходные.

Ремонтом танков в Беларуси занимается единственная организация — 140-й ремонтный завод, расположенный в Борисове. Как сообщили Sputnik на предприятии, повреждения у танка незначительные, и он к ним не поступал.

«Такие повреждения могут исправить и силами самих военнослужащих», — заверили собеседники агентства.

Дорожное покрытие на месте ДТП сотрудники городских служб отремонтировали быстро. Новый столб вместо снесенного техникой пока не установили, однако по телевидению ранее прозвучало, что столб и так подлежал замене.