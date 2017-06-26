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11:27 (мск), источник: Sputnik.by

Завод: повреждения попавшего в ДТП в Минске танка незначительны

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Повреждения у врезавшегося в столб в Минске танка незначительны, его отремонтировать можно и силами военнослужащих-ремонтников в воинской части, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском 140-м ремонтном заводе.

Источник: Sputnik.by

Необычное ДТП с участием танка Т-72 произошло в субботу на проспекте Независимости в Минске: боевая техника въехала в фонарный столб и буквально «снесла» дерево. В результате инцидента никто не пострадал, однако событие стало самым обсуждаемым в социальных сетях за выходные.

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Ремонтом танков в Беларуси занимается единственная организация — 140-й ремонтный завод, расположенный в Борисове. Как сообщили Sputnik на предприятии, повреждения у танка незначительные, и он к ним не поступал.

«Такие повреждения могут исправить и силами самих военнослужащих», — заверили собеседники агентства.

Дорожное покрытие на месте ДТП сотрудники городских служб отремонтировали быстро. Новый столб вместо снесенного техникой пока не установили, однако по телевидению ранее прозвучало, что столб и так подлежал замене.

Сразу после аварии с танком ряд активистов потребовали отказаться от военных парадов в Минске, приведя ситуацию в пример как возможную угрозу жизни и здоровью людей. За три дня онлайн-петиция с подобным требованием собрала порядка трех тысяч подписей.

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