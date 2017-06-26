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11:44 (мск), источник: РИА Новости

Россия прекратит производство Ан-148, сообщил источник

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), заявил журналистам в понедельник источник в российской авиационной отрасли.

Источник: РИА Новости

Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова заявлял РИА Новости, что предприятие полностью заместило комплектующие, ранее поставлявшиеся из России.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин и дальше судьба машины в России развиваться не будет», — сказал источник.

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800−870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями «Россия», СЛО «Россия», «Ангара», летными отрядами МЧС и Минобороны.

Комментарии
3
Владимир Леонов
Не, не на АНы точно, на них таперича санкции.))
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Сергей Костенко
Ждём Петин коммент в стиле "Северного потока 2"...
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Дядя Сухов
Таперича на АН 2 перейдуть
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