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11:58 (мск), источник: АиФ Калининград

Из-за долгов УК энергетики Калининграда планируют отключать свет в домах

Из-за долгов управляющих компаний энергетики Калининграда планируют отключать свет в домах. Организации не заплатили «Янтарьэнергосбыту» более 470 млн рублей, причем сумма долга с каждым месяцем только растет, сообщается на сайте компании.

«Чаще всего собранные с населения деньги сознательно не перечисляются энергопоставщику, а направляются на иные цели. В сложившейся ситуации “Янтарьэнергосбыт” вынужден пойти на крайние меры. В планах энергетиков — ограничение поставки электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды в многоквартирных домах», — сообщили энергетики.

Задолженность с неплательщиков пытаются взыскать в судебном порядке. В настоящее время в отношении 90 управляющих компаний имеется 221 исполнительный лист на общую сумму 100,1 млн рублей. Против пяти руководителей УК уже возбуждены уголовные дела.

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