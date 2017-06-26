Из-за долгов УК энергетики Калининграда планируют отключать свет в домах

«Чаще всего собранные с населения деньги сознательно не перечисляются энергопоставщику, а направляются на иные цели. В сложившейся ситуации “Янтарьэнергосбыт” вынужден пойти на крайние меры. В планах энергетиков — ограничение поставки электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды в многоквартирных домах», — сообщили энергетики.

Задолженность с неплательщиков пытаются взыскать в судебном порядке. В настоящее время в отношении 90 управляющих компаний имеется 221 исполнительный лист на общую сумму 100,1 млн рублей. Против пяти руководителей УК уже возбуждены уголовные дела.