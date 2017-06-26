В Красноярске УК создала свой клон и незаконно собирала деньги с жильцов. Примерная сумма ущерба — 4 миллиона рублей.

Своим двойником обзавелась компания «Павловский дворик», которая обслуживала дома в Кировском районе Красноярска. Её жители несколько лет платили за тепло и горячую воду. Но, как оказалось позже, не ей, а двойнику. Подлог раскрылся, когда с претензиями в компанию пришли жители, недовольные новыми суммами за перерасчёты. Пока надзорные органы точно установили факт подлога лишь по двум домам: на ул. Академика Павлова, 22 и ул. Транзитная, 6. Их жители с 2014 под 2015 годы исправно рассчитывались за услуги ЖКХ, но до теплоэнергетиков деньги не доходили. Примерная сумма ущерба — 4 млн рублей, из них 3 млн — за тепловую энергию и миллион — за горячую воду.