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11:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске УК создала свой клон и незаконно собирала деньги с жильцов

Примерная сумма ущерба — 4 миллиона рублей.

Источник: Reuters

В Красноярске УК создала свой клон и незаконно собирала деньги с жильцов. Примерная сумма ущерба — 4 миллиона рублей.

Своим двойником обзавелась компания «Павловский дворик», которая обслуживала дома в Кировском районе Красноярска. Её жители несколько лет платили за тепло и горячую воду. Но, как оказалось позже, не ей, а двойнику. Подлог раскрылся, когда с претензиями в компанию пришли жители, недовольные новыми суммами за перерасчёты. Пока надзорные органы точно установили факт подлога лишь по двум домам: на ул. Академика Павлова, 22 и ул. Транзитная, 6. Их жители с 2014 под 2015 годы исправно рассчитывались за услуги ЖКХ, но до теплоэнергетиков деньги не доходили. Примерная сумма ущерба — 4 млн рублей, из них 3 млн — за тепловую энергию и миллион — за горячую воду.

«В Красноярске это беспрецедентный случай, когда управляющая компания, используя своего близнеца, создала запутанную схему для обмана потребителей. Сейчас жители домов, которые она обслуживала, ушли в другую компанию. “Павловский дворик” объявлен банкротом. В отношении него ведётся следствие — необходимо все имеющиеся факты подтвердить финансовыми документами, а это очень трудоёмко. Уже установлено, что денежные средства, собранные с населения, она расходовала на личные нужды. Были установлены факты займов, выплаты премий. Единственное, чем отличались квитанции у компании-клона — ИНН. Поэтому совет красноярцам при расчёте за ЖКУ — более внимательно смотреть, по каким квитанциям они платят», — пояснила заместитель прокурора Кировского района Красноярска Ольга Хандошко.

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