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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Омские бизнесмены массово лгут в ЕГРЮЛ

Налоговая служба уличила в недостоверных сведениях 70% предпринимателей.

Управление налоговой службы по Омской области обнародовало шокирующую цифру. Во время проверки сведений, внесённых в Единый государственный реестр юридических лиц, недостоверная информация была обнаружена в 70% случаев. Данные об адресах, руководителях и учредителях исказили 1640 омских организаций.

Налоговая служба предупреждает: у «сочинителей» есть 30 дней, чтобы предоставить верную информацию. Иначе на странице компании в ЕГРЮЛ появится запись о том, что сведения недостоверны. «Позорную» запись сможет увидеть любой пользователь интернета. Легко представить, как это скажется на репутации юрлица.

Особое наказание есть и для граждан — руководителей и учредителей, в отношении которых в ЕГРЮЛ имеются неверные сведения. Эти бизнесмены в течение трёх лет не смогут зарегистрировать ни одно новое юридическое лицо.

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