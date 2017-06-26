Омские бизнесмены массово лгут в ЕГРЮЛ

Управление налоговой службы по Омской области обнародовало шокирующую цифру. Во время проверки сведений, внесённых в Единый государственный реестр юридических лиц, недостоверная информация была обнаружена в 70% случаев. Данные об адресах, руководителях и учредителях исказили 1640 омских организаций.

Налоговая служба предупреждает: у «сочинителей» есть 30 дней, чтобы предоставить верную информацию. Иначе на странице компании в ЕГРЮЛ появится запись о том, что сведения недостоверны. «Позорную» запись сможет увидеть любой пользователь интернета. Легко представить, как это скажется на репутации юрлица.

Особое наказание есть и для граждан — руководителей и учредителей, в отношении которых в ЕГРЮЛ имеются неверные сведения. Эти бизнесмены в течение трёх лет не смогут зарегистрировать ни одно новое юридическое лицо.