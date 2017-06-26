Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился на 8% за пять месяцев 2017 года

Согласно информации, в январе-мае текущего года предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 1 391 жилых домов на 5 895 квартир. Общая площадь построенного жилья составила 411 тысяч кв метров. Это на 8,1% меньше, чем за тот же период 2016 года.

При этом площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 260,8 тысячи кв метров (на 0,9% больше, чем в январе-мае 2016 года), или 63,5% от общей площади жилья в целом по области. В Нижнем Новгороде построено 181,6 тысячи кв метров — 112% к аналогичному периоду 2016 года и 44,2% от общего ввода жилья по области.

Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году составляет 1,3 млн кв метров, что соответствует уровню прошлого года.