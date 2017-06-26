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12:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 2,1 млн пенсионеров уже с 1 июля получат повышенные пенсии

Размеры солидарных пенсий казахстанцев будут увеличены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года, передает ИА «NewTimes.kz».

Государственная корпорация «Правительство для граждан» произвела перерасчет пенсий.

«Пенсии казахстанцев вырастут с 1 июля Размер базовой пенсии повысится на 13%, с учетом 7% повышения в начале года. Об этом в Послании народу Казахстана заявил Глава государства в январе 2017 года», ― пояснили в госкорпорации.

Согласно посланию, в 2017—2018 годы поэтапно повысятся размеры пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета. В итоге по сравнению с размером пенсий в 2016 году с 1 июля ожидается повышение до 20%. Так, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года он повысится до 45 711 тенге. Для сравнения в 2016 году минимальный размер пенсии составлял — 37 789 тенге. Размер базовой пенсионной выплаты с 1 июля этого года составит 14 466 тенге, а средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится до 66 676 тенге.

Пенсия будет пересчитана всем состоявшимся пенсионерам. При этом предоставления дополнительных документов не потребуется.

В рамках государственной политики по поддержке материнства и детства на 20% с 1 июля увеличатся размеры единовременного пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего ребенка сумма пособия составит 38 МРП или 86 222 тенге, на четвертого и всех последующих детей — 63 МРП или 142 947 тенге.

Также, хотелось бы напомнить работодателям, что с 1 июля в Казахстане начинает действовать система обязательного социального медицинского страхования. Правительством для граждан открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в рамках ОСМС. Реквизиты для перечислений: Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество. Государственная корпорация «Правительство для граждан». БИК: GCVPKZ2A, ИИК: KZ92009MEDS368609103, БИН: 160440007161.

Кроме того, при перечислении отчислений и взносов по системе социального медицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП): 121 — Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; 122 — Взносы на обязательное социальное медицинское страхование; 123 — Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование; 124 — Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Напомним, с 1 июля этого года в Казахстане внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Все работодатели, индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Оператором по учету отчислений и взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров и их перечислению в Фонд обязательного социального медицинского страхования определена государственная корпорация «Правительство для граждан».

Специально для удобства работодателей разработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая поможет плательщикам вформировании платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам.

Между тем ранее в Астане будущие пенсионеры смогут заранее рассчитать пенсионные выплаты.

Для этого они могут обратиться в бэк-офисы департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» по г. Астана либо направить необходимые документы на электронный адрес zeinetker@goscorp.kz.

Для консультации и предварительного расчета пенсии необходимо предоставить трудовую книжку, диплом об образовании, военный билет, свидетельство о браке. Женщинам понадобится также свидетельство о рождении и удостоверение личности детей. В случае отсутствия документов, подтверждающих стаж работы, можно предоставить архивную справку, решение суда, справку о реабилитации и другие.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, тестирование данного пилотного проекта — первый шаг к проактивному оказанию государственных услуг. «Мы не раз говорили о том, что не хотим ждать, когда граждане обратятся к нам за госуслугами, мы хотим сами инициировать их получение. Пока это первый пилотный проект, где мы выступаем инициаторами и напоминаем клиентам, что они могут заранее рассчитать пенсионные выплаты, не выходя из дома. Думаю, в ближайшем будущем все большее количество пилотов будет направлено именно на проактивное оказание услуг», — рассказал Оспанов.

Оспанов также добавил, что пока пилотный проект тестируется только в Астане, в случае положительного отклика от граждан он будет распространен и на другие города Казахстана. К слову, предоставить информацию, в которой будет указан предварительный размер пенсии, сотрудники госкорпорации обязаны не позднее 3-х рабочих дней после поступления заявки на электронную почту. Если же гражданин обратился в бэк-офис корпорации, то узнать ее он сможет в тот же день.

Он отметил, что обратиться за предварительным расчетом могут только те граждане, которым осталось не более 3-х месяцев до пенсии.

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