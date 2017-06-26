Суд приостановил строительство жилого комплекса в водоохранной зоне Новосибирской ГЭС

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Суд Советского района Новосибирска приостановил на 90 суток строительство многоэтажного жилого комплекса, которое велось в границах водоохранной зоны Новосибирской ГЭС, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

«В ходе проверки ООО “Байр-Строй” были выявлены нарушения: в границах охранной зоны Новосибирского гидроузла, в непосредственной близости от правобережной земляной водозащитной дамбы Новосибирской ГЭС, ООО “Байр-Строй” осуществляет строительство многоэтажного жилого комплекса. Суд Советского района Новосибирска принял решение о приостановке деятельности по производству строительных работ на срок 90 суток — до 16 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.