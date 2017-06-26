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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400

Появление новых боевых средств с улучшенными характеристиками заставляет Минск задуматься о приобретении современных систем вооружений, таких как ракетный комплекс «Искандер» и зенитная ракетная система С-400. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Источник: РИА "Новости"

Посол отметил, что на данный момент основу ПВО республики составляют системы С-300, а в ближайшее время на охрану воздушных границ заступят закупленные в России перехватчики Су-30СМ.

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К началу 2016 года Белоруссия получила из России четыре дивизиона системы С-300ПС, выведенных из боевого состава российских войск и прошедших капитальный ремонт. Тем самым общее количество дивизионов С-300 в войсках ПВО Белоруссии достигло 16. Предыдущие системы передавались из России в середине 2000-х годов в форме взаимозачетов за поставки тяжелых шасси Минского завода колесной техники, используемых при создании подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.

В июне 2017 года Белоруссия заявила о закупке 12 истребителей Су-30СМ, которыми планируется заменить самолеты семейства МиГ-29, составляющими сейчас основу боевой авиации страны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» (экспортная версия комплекса «Искандер-М», дальность ракет ограничена 280 километрами) ранее, в 2016 году, поставлялся в Армению.

Комментарии
9
А Б
Трудно сказать, как и почему Белоруссия начала склоняться к мысли о приобретении этого оружия, но если это будет сделано, РФ тем самым обзаведётся буфером, отделяющим её от Европы на этом направлении.
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Другой Мир
Буфер от кого? От НАТО во главе с США? Которые, по Вашему мнению АБ, просто "белые овечки" и вовсе не собираются нападать на Россию? Неувязочка получается)
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Владимир *****
Белоруссии,считаю.вообще не нужна своя армия! Есть у двух стран СОЮЗ....Почему б не объединить все вооруженные силы вместе...а одну армию?...
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