В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400

Посол отметил, что на данный момент основу ПВО республики составляют системы С-300, а в ближайшее время на охрану воздушных границ заступят закупленные в России перехватчики Су-30СМ.

К началу 2016 года Белоруссия получила из России четыре дивизиона системы С-300ПС, выведенных из боевого состава российских войск и прошедших капитальный ремонт. Тем самым общее количество дивизионов С-300 в войсках ПВО Белоруссии достигло 16. Предыдущие системы передавались из России в середине 2000-х годов в форме взаимозачетов за поставки тяжелых шасси Минского завода колесной техники, используемых при создании подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.

В июне 2017 года Белоруссия заявила о закупке 12 истребителей Су-30СМ, которыми планируется заменить самолеты семейства МиГ-29, составляющими сейчас основу боевой авиации страны.