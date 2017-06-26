Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Любовь облегчает боль
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12:06 (мск), источник: ТАСС

Первая партия мальков русского осетра выпущена в водоемы по экопрограмме Крымского моста

Мальки спустятся по реке Кубань в Азовское море, а затем вернутся в речной бассейн на нерест.

Источник: ИТАР-ТАСС

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 500 тысяч мальков русского осетра были впервые выпущены в водоемы Кубани по экологической программе Крымского моста. Об этом сообщили в понедельник в инфоцентре «Крымский мост».

«500 тысяч мальков русского осетра выпущено в водоемы Кубани. В свободное плавание отправлены особи весом не менее 1,5 грамма, готовые к самостоятельной жизни в естественной среде. По экопрограмме Крымского моста молодь была выращена из икры от маточного стада на рыбоводных предприятиях Краснодарского края», — уточняется в сообщении.

Экопрограмма предусматривает рост объемов искусственного производства осетровых и увеличение их популяции в Азово-Черноморском бассейне, поскольку в последние десятилетия их численность упала из-за незаконной добычи. Для компенсации потерь в водоемы выпускается молодь с трех кубанских заводов. Предполагается, что до конца 2019 года по экопрограмме в водоемы будет выпущено 1,5 миллиона мальков осетра.

Мальки после выпуска спустятся по реке Кубань в Азовское море, а затем вернутся в речной бассейн на нерест.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион» Экс-солистка суперпопулярного в начале 2000-х и провокационного коллектива откровенно рассказала о борьбе со страшной болезнью, потере голоса и разрыве отношений с коллегой по группе
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь