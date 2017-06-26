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13:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже прекратят производство самолётов Ан-148

Сборкой двух машин на ВАСО завершится их выпуск в России.

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолёта Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источника в российской авиационной отрасли в понедельник, 26 июня.

Самолёт Ан-148 является разработкой украинского КБ Антонов.

— Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет, — сказал источник изданию.

Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты дальностью от 2 тыс. до 5 тыс. км, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800−870 км в час. Самолёты Ан-148 Воронежского авиазавода эксплуатируют авиакомпании «Россия», «Ангара», а также Минобороны.

В феврале 2017 года сообщалось, что ВАСО получит заказ от военных на производство самолёта Ан-148. В авиапроме отмечали, что пока неясно, сколько самолётов купят военные, но предположительно речь идёт о «десятках машин». Новыми самолётами Минобороны планировало заменить устаревшие Ту-154 и Ту-134. Поводом для вывода этих машин стала катастрофа над Чёрным морем в конце декабря 2016 года, когда погибли 92 человека.

Корреспондент «Вести-Воронеж» уточняет информацию у представителей Воронежского авиазавода.

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