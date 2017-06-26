После сноса пятиэтажек в Москве образуется почти 53 миллиона тонн мусора

По его словам, эта цифра может измениться после появления окончательного списка вошедших в программу реновации пятиэтажек.

«По предварительным оценкам, снос столичных домов в рамках программы реновации приведет к образованию 52,8 миллиона тонн строительных отходов», — сказал заммэра.

«Проблем с вывозом всего этого мусора у столицы не будет», — приводятся в материалах слова Хуснуллина.

Как рассказал он порталу мэрии, в Москве и Московской области насчитывается более 20 объектов приемки отходов строительства и сноса. Это дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и другие предприятия. Их совокупные мощности позволят в полной мере обеспечить утилизацию.

«При этом существенную часть строительного мусора направят на переработку. Например, планируем организовать централизованную приемку черного металла в аккредитованных пунктах, а также использовать железобетонный бой для вторичного применения при изготовлении строительных материалов», — добавил он.

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%).