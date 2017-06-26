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13:13 (мск), источник: РИА Новости

После сноса пятиэтажек в Москве образуется почти 53 миллиона тонн мусора

МОСКВА, 26 июн — РИА Недвижимость. Снос пятиэтажек в Москве по программе реновации создаст 52,8 миллиона тонн строительного мусора, но проблем с его вывозом не будет, приводятся в материалах на сайте столичной мэрии слова заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марата Хуснуллина.

Источник: РИА Новости

«По предварительным оценкам, снос столичных домов в рамках программы реновации приведет к образованию 52,8 миллиона тонн строительных отходов», — сказал заммэра.

По его словам, эта цифра может измениться после появления окончательного списка вошедших в программу реновации пятиэтажек.

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«Проблем с вывозом всего этого мусора у столицы не будет», — приводятся в материалах слова Хуснуллина.

Как рассказал он порталу мэрии, в Москве и Московской области насчитывается более 20 объектов приемки отходов строительства и сноса. Это дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и другие предприятия. Их совокупные мощности позволят в полной мере обеспечить утилизацию.

«При этом существенную часть строительного мусора направят на переработку. Например, планируем организовать централизованную приемку черного металла в аккредитованных пунктах, а также использовать железобетонный бой для вторичного применения при изготовлении строительных материалов», — добавил он.

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%).

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