Прямой авиарейс свяжет Ростов и Уфу

Как сообщает пресс-служба аэропорта донской столицы, полеты будет выполнять авиакомпания «Ямал» на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 человек.

Продажи авиабилетов на новый рейс уже открыты, летная навигация на направлении продлится до 28 октября.

Рейсы Ростов — Уфа будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам. Вылет из Уфы — в 8.30 по местному времени, прибытие в донскую столицу — 9.00 мск. Вылет из Ростова — в 10.00 мск, прибытие в Уфу — 14.30 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 30 минут.