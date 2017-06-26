В Похвистнево до конца лета снесут пять аварийных жилых домов

Речь идет о домах, расположенных по адресам ул. Ново-Полевая, 38; ул. Ново-Полевая, 40; ул. Кооперативная, 156; ул. Газовиков, 15А и ул. Кооперативная, 7А.

Согласно итогам аукциона контракт будет заключен с ИП Галимуллиным, он выполнит все работы за 988,5 тыс. рублей.

Все работы по сносу домов должны быть выполнены до 25 августа 2017 года.