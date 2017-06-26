В Похвистнево до конца лета снесут пять аварийных жилых домов
Администрация Похвистнева подвела итоги аукциона на снос аварийных жилых домов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Администрация Похвистнева подвела итоги аукциона на снос аварийных жилых домов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет о домах, расположенных по адресам ул.
Согласно итогам аукциона контракт будет заключен с ИП Галимуллиным, он выполнит все работы за 988,5 тыс. рублей.
Все работы по сносу домов должны быть выполнены до 25 августа 2017 года.