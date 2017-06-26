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14:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан закрыл въезд для инновационных вагонов РЖД

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующих казахстанской инфраструктуре, пишет газета «Коммерсантъ».

Источник: Sputniknews.kz

Издание отмечает, что этот запрет может быть ответной мерой на отказ в допуске на российские рельсы более пяти тысяч закупленных Казахстаном китайских вагонов.

Сообщается, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) получила телеграмму от своих казахстанских коллег о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось (тс).

Инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик. В парке «Российских железных дорог» в настоящее время используются 65 тысяч вагонов с нагрузкой на ось 25 тс, с 1 июня началась поднадзорная эксплуатация вагонов 27 тс.

Официальных комментариев по ситуации изданию пока получить не удалось.

«Ъ» со ссылкой на источник в Ространснадзоре пишет, что действия компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) идут в разрез с правилами, принятыми Советом по железнодорожному транспорту стран СНГ, который одобрил курсирование вагонов с осевыми нагрузками 25 тонн на территории стран СНГ.

По данным опрошенных изданием экспертов, Казахстан и ранее принимал аналогичные меры, защищая собственный железнодорожный рынок от российских конкурентов. Однако, по данным некоторых аналитиков, имеющиеся в наличии казахстанские вагоны не смогут справиться с необходимым объемом перевозок.

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