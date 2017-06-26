Новосибирская область получила на дороги более 8 млрд рублей

Новосибирская область в 2017 году на ремонт дорог получит из федерального бюджета на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом дорожном сезоне. Всего на развитие и ремонт федеральных дорог в регионе, а также на субсидирование областных проектов направлено 8,5 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей поездки по дорогам Сибирского федерального округа заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

В течение сезона будут отремонтированы, в том числе капитально, 183 километра подведомственных Росавтодору трасс в Новосибирской области. Всего более 80% федеральных трасс в регионе будут приведены в нормативное состояние.

На строительство 28 километров новых сельских дорог, а также на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации в региональный дорожный фонд будет направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, на 70% дорожных объектов Новосибирской агломерации развернуты работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

А по данным министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, помимо областного центра, в регионе по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» средства выделены также городам Оби, Бердску, Искитиму, р.п. Кольцово, на автодороги регионального и межмуниципального значения.

Отметим, что проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден в декабре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по март 2026 года.

В Новосибирской области в программу вошли 59 объектов. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2017 году направлен 1 млрд рублей, из регионального — 1,005 млрд рублей. Также предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов в размере 236,5 млн руб. Итого на реализацию программы направлено 2,242 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать 99,28 км региональных, межмуниципальных и местных автодорог, а также устранить 33 места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Что касается города Новосибирска, то муниципалитет вошёл в долгосрочный федеральный проект в 2017 году. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе планируется ликвидировать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели до 2025 года планируется направить более 9 млрд рублей.

Объем дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составляет 10,7 млрд рублей.