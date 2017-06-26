В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции

В этом году на территории трех районов региона, а также в Волжском появятся новые метеостанции.

— Установка дополнительных автоматических метеорологических станций будет способствовать более продуктивной работе сельхозтоваропроизводителей, развитию системы семеноводства на территории региона, а также повышению эффективности оценки новых сортов сельхозкультур, их адаптированности к почвенно-климатическим условиям региона, — отметили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В настоящее время на территории региона действуют 17 метеостанций.