В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции
В Ленинском, Старополтавском, Чернышковском районах и Волжском.
В Ленинском, Старополтавском, Чернышковском районах и Волжском.
В этом году на территории трех районов региона, а также в Волжском появятся новые метеостанции.
— Установка дополнительных автоматических метеорологических станций будет способствовать более продуктивной работе сельхозтоваропроизводителей, развитию системы семеноводства на территории региона, а также повышению эффективности оценки новых сортов сельхозкультур, их адаптированности к
В настоящее время на территории региона действуют 17 метеостанций.