Работу Уральской свинцовой компании остановили после гибели рабочего
На 2 месяца.
На 2 месяца.
В Верхнем Тагиле на 60 дней остановили работу Уральской свинцовой компании, где 3 апреля 2017 года погиб рабочий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Кировградском городском суде.
Трагедия произошла
Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).
Во время прокурорской проверки выяснилось, что разрешение на строительство цеха предприятию было выдано без положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, оказалось, что один из