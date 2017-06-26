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13:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Работу Уральской свинцовой компании остановили после гибели рабочего

На 2 месяца.

Источник: УралИнформБюро

В Верхнем Тагиле на 60 дней остановили работу Уральской свинцовой компании, где 3 апреля 2017 года погиб рабочий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Кировградском городском суде.

Трагедия произошла из-за взрыва котла. Это привело к выбросу свинца и пожару. Пламя охватило 60 «квадратов». Погиб 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).

Во время прокурорской проверки выяснилось, что разрешение на строительство цеха предприятию было выдано без положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, оказалось, что один из пострадавших-мигрантов работал без соответствующего патента.

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