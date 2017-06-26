Работу Уральской свинцовой компании остановили после гибели рабочего

В Верхнем Тагиле на 60 дней остановили работу Уральской свинцовой компании, где 3 апреля 2017 года погиб рабочий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Кировградском городском суде.

Трагедия произошла из-за взрыва котла. Это привело к выбросу свинца и пожару. Пламя охватило 60 «квадратов». Погиб 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).