Власти региона намерены освободить электрокары от транспортного налога

«Сейчас заправить такой электромобиль стоит 500 рублей, в отличие от того, у которого бензиновый двигатель, он более затратный с точки зрения эксплуатации. Есть и другие моменты. Сейчас мы с Игорем Владимировичем (Маковским — генеральный директор АО “Янтарьэнерго”, — прим. “Нового Калининграда.Ru”) в течение месяца подумаем, какие дополнительные меры стимулирования ввести, например, обнуление транспортного налога, обнуление стоимости заправки на период в 2−3 года. Это позволит и инфраструктуру оперативно вовлечь в оборот, и сделать так, чтобы та часть Калининградской области, которую мы начали развивать, чтобы она была с широкой сетью заправок», — отметил Антон Алиханов.

По его словам, в регионе в настоящее время зарегистрированы три автомобиля с электродвигателем.