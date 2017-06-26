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15:56 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге проверяют информацию о возможном разгроме могилы Виктора Цоя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку по факту появления информации о разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУ МВД.

Источник: РИА Новости

В социальной сети «ВКонтакте» ранее появилась фотография: как утверждается, на ней изображена могила советского рок-певца и музыканта на Богословском кладбище, при этом видно, что на ней разбросаны и перевернуты вазы с цветами, разбросанными цветами усыпана не только могила, но и площадка возле нее.

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«К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку», — сказал собеседник агентства.

На Богословском кладбище также сообщили, что с могилой Цоя все в порядке. «У нас все нормально, могила Цоя в порядке», — сказали РИА Новости в администрации кладбища.

Движение «Рок-Петроград» на своей странице «ВКонтакте» также отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии. «Информация по “разгрому” могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали», — говорится в сообщении.

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года, в 1981 году в возрасте 19 лет основал «Кино» — одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, после его гибели группа «Кино», доработав и выпустив свой девятый альбом («Черный альбом»), прекратила существование.

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