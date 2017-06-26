В Петербурге проверяют информацию о возможном разгроме могилы Виктора Цоя

В социальной сети «ВКонтакте» ранее появилась фотография: как утверждается, на ней изображена могила советского рок-певца и музыканта на Богословском кладбище, при этом видно, что на ней разбросаны и перевернуты вазы с цветами, разбросанными цветами усыпана не только могила, но и площадка возле нее.

«К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку», — сказал собеседник агентства.

На Богословском кладбище также сообщили, что с могилой Цоя все в порядке. «У нас все нормально, могила Цоя в порядке», — сказали РИА Новости в администрации кладбища.

Движение «Рок-Петроград» на своей странице «ВКонтакте» также отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии. «Информация по “разгрому” могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали», — говорится в сообщении.