Авиакомпания США планирует запустить прямые рейсы в Украину — Омельян
В следующем году в Украину может прийти одна из крупнейших авиакомпаний США. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «ЦТС».
В следующем году в Украину может прийти одна из крупнейших авиакомпаний США. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «ЦТС».
О возможности прямых авиаперелетов из Украины в США министр рассказал по результатам поездки в США.
«Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов», — заявил министр.
Как сообщал УНИАН ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что надеется на приход в Украину еще двух
«Переговоры с компанией Ryanair длились почти год. Они завершились успешно, и я очень рад, что в этом году они полетят из и в Украину. Я надеюсь, что успешно завершатся переговоры с другими двумя