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13:27 (мск), источник: УНИАН

Авиакомпания США планирует запустить прямые рейсы в Украину — Омельян

В следующем году в Украину может прийти одна из крупнейших авиакомпаний США. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «ЦТС».

Источник: УНИАН

О возможности прямых авиаперелетов из Украины в США министр рассказал по результатам поездки в США.

«Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов», — заявил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что надеется на приход в Украину еще двух лоукост-авиакомпаний.

«Переговоры с компанией Ryanair длились почти год. Они завершились успешно, и я очень рад, что в этом году они полетят из и в Украину. Я надеюсь, что успешно завершатся переговоры с другими двумя лоукост-перевозчиками, и они в этом году заявят о своей готовности летать из Украины», — сказал Омелян.

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