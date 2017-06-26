Авиакомпания США планирует запустить прямые рейсы в Украину — Омельян

О возможности прямых авиаперелетов из Украины в США министр рассказал по результатам поездки в США.

«Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов», — заявил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что надеется на приход в Украину еще двух лоукост-авиакомпаний.