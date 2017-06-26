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14:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аэропорт «Толмачево» пожаловался Правительству Новосибирской области на вонь

Неподалёку от воздушной гавани расположен животноводческий комплекс, который и создает неприятный запах, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт «Толмачево» пожаловался Правительству Новосибирской области на вонь, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта обратились в Правительство Новосибирской области и Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации и попросили принять меры к животноводческому комплексу, который складирует отходы неподалёку от воздушной гавани.

Пассажиры и гости «Толмачево» жалуются на сильный неприятный запах отходов. Его ощущают в зданиях терминалов и на лётном поле.

«Стоит отметить, что федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, поскольку это ухудшает орнитологическую обстановку и угрожает безопасности полётов», — заявили в «Толмачево».

Кроме того, общий пассажиропоток аэропорта составляет 4 млн человек в год. Неприятный запах на территории воздушной гавани может формировать негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде.

«Полагаем, что столь сильные неприятные запахи свидетельствуют о ненормальной экологической обстановке вблизи аэропорта и о систематическом нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил неустановленными лицами, — отмечает в обращении генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. .

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