Аэропорт «Толмачево» пожаловался Правительству Новосибирской области на вонь, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта обратились в Правительство Новосибирской области и Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации и попросили принять меры к животноводческому комплексу, который складирует отходы неподалёку от воздушной гавани.

Пассажиры и гости «Толмачево» жалуются на сильный неприятный запах отходов. Его ощущают в зданиях терминалов и на лётном поле.

«Стоит отметить, что федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, поскольку это ухудшает орнитологическую обстановку и угрожает безопасности полётов», — заявили в «Толмачево».

Кроме того, общий пассажиропоток аэропорта составляет 4 млн человек в год. Неприятный запах на территории воздушной гавани может формировать негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде.