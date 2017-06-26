Аэропорт «Толмачево» пожаловался Правительству Новосибирской области на вонь
Неподалёку от воздушной гавани расположен животноводческий комплекс, который и создает неприятный запах, рассказали в
Неподалёку от воздушной гавани расположен животноводческий комплекс, который и создает неприятный запах, рассказали в
Аэропорт «Толмачево» пожаловался Правительству Новосибирской области на вонь, об этом сообщает
Представители аэропорта обратились в Правительство Новосибирской области и
Пассажиры и гости «Толмачево» жалуются на сильный неприятный запах отходов. Его ощущают в зданиях терминалов и на лётном поле.
«Стоит отметить, что федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
Кроме того, общий пассажиропоток аэропорта составляет 4 млн человек в год. Неприятный запах на территории воздушной гавани может формировать негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде.
«Полагаем, что столь сильные неприятные запахи свидетельствуют о ненормальной экологической обстановке вблизи аэропорта и о систематическом нарушении