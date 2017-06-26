Ввод жилья в строй в Новосибирской области упал на треть, об этом сообщает Новосибирскстат.

Индекс промышленного производства с начала года вырос на 0.1%. Объем строительных работ снизился на 22,5%. Ввод жилья в строй упал на 31,1%. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 16,9%.

Оборот розничной торговли снизился на 0,6%. Оборот общепита вырос на 9,2%. Объемы платных услуг населению выросли на 3%.

Промышленные товары с начала года подорожали на 2,1%. Уровень инфляции составляет 1,5%, продовольственная инфляция в Новосибирской области составляет 1,9%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, услуги населению на 2,4% .

Реальные денежные доходы населения выросли на 2,8%. Уровень безработицы составляет 5,7%.