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14:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ввод жилья в строй в Новосибирской области упал на треть

Уровень инфляции в регионе составляет 1,5%, рассказали в Новосибирскстате.

Ввод жилья в строй в Новосибирской области упал на треть, об этом сообщает Новосибирскстат.

Индекс промышленного производства с начала года вырос на 0.1%. Объем строительных работ снизился на 22,5%. Ввод жилья в строй упал на 31,1%. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 16,9%.

Оборот розничной торговли снизился на 0,6%. Оборот общепита вырос на 9,2%. Объемы платных услуг населению выросли на 3%.

Промышленные товары с начала года подорожали на 2,1%. Уровень инфляции составляет 1,5%, продовольственная инфляция в Новосибирской области составляет 1,9%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, услуги населению на 2,4% .

Реальные денежные доходы населения выросли на 2,8%. Уровень безработицы составляет 5,7%.

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