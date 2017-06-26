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14:24 (мск), источник: NewsKo

Уровень безработицы в Пермском крае — 6,4%

Безработными являются почти 83 тыс. человек.

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. По данным ведомства, итогам в мае 2017 года численность рабочей силы составила 76,0 млн человек — это 52% от общей численности населения страны. Из них 72,1 млн человек были заняты в экономике и 3,9 млн человек не имели занятия, но активно его искали.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,3%, а уровень безработицы составил 5,2%.

Как отмечает Росстат, численность занятого населения в мае увеличилась по сравнению c апрелем 2017 года на 158 тыс. человек, или на 0,2%. Однако по сравнению с маем 2016 года — уменьшилась на 360 тыс. человек, или на 0,5%.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Доля женщин среди безработных немного меньше, чем мужчин — 47,1%. Людей, не имеющих никакого опыта трудовой деятельности, — 23,3%.

В Пермском крае безработными являются 82,7 тыс. человек, уровень безработицы составил 6,4%.

Общая численность рабочей силы — 1303,3 тыс. человек. Уровень участия в рабочей силе — 66,5%.

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